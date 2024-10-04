Yenidoğan bebeklere bakım çantası

Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bircan tarafından, içinde battaniye, zıbın takımı, ateş ölçer, emzik, ıslak mendil ve şampuan gibi yenidoğan bebeklerin ihtiyacı ürünlerden oluşan çantalar annelere hediye edildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu çerçevede yaşamın her alanında kolaylık sağlayacak farklı projeler üretiyoruz. Bunlardan en yenisi ise Niğde'de bebek sahibi olan ailelere, yeni doğan bebek çantalarının, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan ziyaretlerde hediye edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Niğdeli ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Özdemir; "Belediyeler, insanın doğumundan ölümüne kadar insana hizmet eden, insana yatırım yapan kurumlardır. Biz de Niğde Belediyesi olarak, yenidoğan bebek çantalarıyla yeni anne baba olmuş hemşerilerimizin mutluluklarına ortak olmak ve belediyemizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Niğde'de dünyaya gelen bebeklerimizin ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize sunuyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bir kez daha yeni anne baba olan hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.