Yenidoğan çetesinin katlettiği bebeğin babası konuştu: Bebeğim sapasağlamdı

Esenler'de 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada adı geçen ve faaliyetine son verilen hastane sayısı 9’a yükseldi. Örgüte karışan ve hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakli gece boyunca devam etti.

Esenyurt'ta faaliyetine son verilen hastanede bebeğini kaybeden Cemil Imrak, "Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeğin yolda ölür dediler" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli bebek ölümlerine adı karışan hastanelerde yaptıkları incelemeler sonrası faaliyetlerine son verme kararı verildi.

“KALPTEN ANLAMIYORUZ DİYİP 5 BİN TL İSTEDİLER”

Esenyurt'taki hastanede bebeğinin dünyaya geldikten sonra durumunun iyi olduğunu söyleyen Cemil Imrak, yaşadıkları tüm süreci basına anlattı.

İlk 2 gün durumunun iyi söylendiğini söyleyen yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Üçüncü günde hastaneye geldik, 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. 'Bebeği kaybedebiliriz, hayatta da tutabiliriz, daha önce böyle bir iki bebek kurtardık. Kurtarma şansımız var' dedi.

'Biz kalpten anlamıyoruz kalp doktoru getireceğiz' diyerek 5 bin TL para istediler. Parayı da elden istediler, verdik. Üçüncü gün doktor gelip bakmış, geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Fırat Sarı bana kalp durumunun iyi olduğunu, damarlarının tıkalı olduğunu söyledi.

“BAŞKA HASTANEYE GİDERSEN BEBEĞİ KAYBEDERİZ”i.

Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular.

Beşinci gün arayıp 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler. Sapasağlam bebeğimi burada kaybettiler işte. Canına kıydılar. Bebek anne karnında da iyiydi, doğduğunda da iyiydi. 'Bir iki gün küvezde kalıp taburcu edeceğiz' dediler ama burası bebeğimin ölümüne neden oldu. Peşini bırakmayacağım hakkımı sonuna kadar savunacağım"