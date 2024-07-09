Yerli ürünün hasadı başladı. Üretici üzgün

Yolkonak beldesinde işçiler tarafından toplanan patatesler, arazide toptancılara satılıyor.

Niksar'da patates hasadı yapan üretici Mehmet Şam, bu yıl iyi bir ürün aldıklarını belirtti. Şam, "Patateslerimizi yetiştirdik ve hasadımızı yaptık. 6 ton ürün elde ettik ve kalitesi de oldukça iyi. Ancak bu yıl patatesin fiyatı beklediğimiz seviyede değil. Geçen yıl tonunu 10 bin TL'den satarken, bu yıl maalesef 4 bin 500 TL'ye satmak zorunda kaldık. Ne yazık ki bu yıl emeğimizin karşılığını alamadık" dedi.