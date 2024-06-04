Yerli ve milli savunma sanayimiz görücüye çıktı. Düşmana korku dosta güven verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve "Fiili Atışlı Arazi Safhası" olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatlarını daha önce çektiği bir videoda gündemine taşıyan Ardan Zentürk, başarıyla sonuçlanan tatbikat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre EFES-2024 Tatbikatları, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ile Doğanbey bölgesinde başarıyla tamamlandı. Tatbikatlara 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların da yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katıldı.

Tatbikatta jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekat icra edilerek hedeflerin kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulduğu anlar nefesleri kesen görüntüler ortaya koymuştu.

Takipçilerine EFES-2024 Tatbikatlarının gerçekleştirildiği Doğanbey, Seferihisar’dan seslenen Zentürk, tatbikat hakkındaki sözlerine “Milli ve yerli savunma sanayinin gövde gösterisine sahne olan bir kimlik taşıyor” diyerek başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Efes-2024 tatbikatında çok sayıda yerli ve milli üretimi kullandığının altını çizen Zentürk, bölgede kurulan tanıtım çadırlarından BMC’nin standına giderek buradaki önemli bir unsuru tanıttı.

BMC’nin Altay tankının bu tatbikatta kullanılmadığını fakat yakın bir gelecekte hayata geçirecek olduğu haberini veren Zentürk “Hep söylerler ya ‘Tankı yaptında motoru nerede?’ diye: işte motoru burada” diyerek yerli üretim motor tankını takipçilerine gösterdi. Uçak motoru da üreten BMC şirketi tarafından üretilen BMC Power adlı tank motorunun kendisine moral verdiğini belirten Zentürk, söz konusu motorun kendi kategorisinin en güçlü örneklerinden olduğunu söyledi.

Yine aynı firmanın ürettiği 8 x 8 Altuğ tankı hakkında da bilgiler veren Zentürk “Olağanüstü bir kabiliyete sahip. Ayrıca yukarıdaki bütün kule sistemini ve ateş kontrol sistemini ASELSAN yapmış durumda. Çünkü ASELSAN, Türkiye'nin savunma sanayisinin elektronik altyapısını oluşturan bir şirket ve o yönden baktığınızda inanılmaz bir kabiliyet sergiliyor” diye konuştu.

ABD’nin 155 milimetrelik hovitzer toplarını birlikte üretme kararı aldığı REPKON firması hakkında “ABD ile bu tür bir anlaşma yapabilen, kalibre sergileyen bir sanayi” dedi.

Nurol Makine tarafından üretilen ZAHA adlı tankın yanına giden Zentürk “Tam bir gurur abidesi” dedi. ZAHA tanklarının Çaka adlı kule sistemi hakkında da bilgilendirmede bulunan gazeteci “Tamamen su sızdırmaz kimlik taşıyan, uzaktan kumandalı ve tamamen Türk ürünü bir kule. Bu kuleyi tahmin ediyorum ilerleyen yıllarda birçok başka platformda göreceğiz” diye konuştu.

Tatbikat alanındaki diğer birkaç çadırı daha ziyaret eden Zentürk sözlerini “Bütün bunlar Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinin, şöyle kabaca sizlere aktarabildiğim unsurlar. Hep söylüyorum EFES-2024 bu yönüyle daha çok anılacak. Çünkü anladığım kadarıyla iyi bir desteği hak etmiş, bir güzel ordumuz var” diye sonlandırdı.