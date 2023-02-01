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50 bin yılın ardından bu gece yeniden Dünya’ya yaklaşacak. Son kez görülebilir

Yeşil kuyruklu yıldızın 50 bin yılın ardından bu gece yeniden Dünya’ya yaklaşacağı bildirildi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:19
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Yeşil kuyruklu yıldız bu gece yeniden Dünya’ya yaklaşacak

50 bin yılın ardından bu gece yeniden Dünya’ya yaklaşacak. Son kez görülebilir
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NASA'nın, "kirli kartopu kuyruklu yıldızı" ya da C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırdığı bu kuyruklu yıldız son olarak, yeryüzünde Neandertaller dolaşırken gezegenimizin yakınlarından geçti.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre 1 Şubat'ta görüşümüze girecek olan bu yıldız, 2 Şubat akşamı Dünya'ya en yakın konuma (42 milyon kilometre) gelecek ve ardından, birkaç milyon yıl sonra bir kez daha görülmek üzere evrenin derinliklerine doğru yol alacak.

Dolayısıyla bu gece, 50 bin yıldan uzun bir süredir görmediğimiz yeşil kuyruklu yıldız Dünya'nın yakınlarından geçecek ve şanslı olanlar onu çıplak gözle görebilecek.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK

Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar bu yeşil kuyruklu yıldızı çıplak gözle görebilecek. Dolayısıyla eğer gece hava açıksa, "dürbün, teleskop ya da çıplak gözle" bu göz kamaştırıcı güzelliği izleyebilirsiniz.

Lad Bible'da yer alan habere göre kuyruklu yıldız, şafağın hemen öncesinde en net görüntüsünü verecek, ancak kentlerdeki ışık kirliliği görülmesini zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

"BÜYÜK, PARLAK VE YAKIN..."

NASA'nın kuyruklu yıldız ve asteroit izleme uzmanı Paul Chodas, son yıllarda birçok kuyruklu yıldızın yanımızdan geçip gittiğini ancak bunun "izlenmesi gereken bir kuyruklu yıldız" olduğunu söyledi.

Chodas, "Bu, muhtemelen biraz daha büyük ve dolayısıyla biraz daha parlak görünüyor ve Dünya'nın yörüngesine biraz daha yaklaşıyor" dedi.

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