Yeşilçam’ın bir yıldızı daha kaydı

Yeşilçam’da yaprak dökümü yaşanıyor. Kenan Işık ve Genco Erkal’ın ardından bir yıldız daha hayatını kaybetti.

Usta yönetmen Günay Kosova hayata gözlerini kapadı. 82 yaşındaki Kosova’nın alzheimer ile mücadele ettiğini biliniyordu.

Yönetmenin Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

GÜNAY KOSOVA KİMDİR?

1942 yılında Amasya’da doğan Günay Kosova, huzurevinde kalıyordu. Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen kimliğiyle tanınan Kosova, 1700 filmde çalışarak rekora imza atmıştı.

Kosova 2007 yılında eşi Astrolog Hülya Koçak’ı 2007 yılında evinin banyosunda ölü bulmasının ardından çok sarsılmıştı.