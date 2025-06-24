Yılanla kedi kapıştı. Kıyamet koptu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak kedisi ile yılanın apartman girişindeki birbirlerine girdi. Adeta kıyamatin koptuğu karşılaşma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hacımehmetli Mahallesi Bağderesi Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın önünde duran sokak kedisi, yakındaki yılanı fark etti. Kedinin patisiyle uzaklaştırmaya çalıştığı yılan da kendini korumaya çalıştı.

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Kedinin patiyle saldırdığı yılan bina girişine yöneldi. Kapı korkuluklarına tırmanan yılanı kedi bir süre takip etti. Daha sonra kedinin kapıdan uzaklaşmasıyla yılan bahçedeki yeşil alana yöneldi.

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Yılan ve kedi bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar çevredekiler tarafından telefon kamerasıyla görüntülendi.

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