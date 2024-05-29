Yılanlar her yerden çıkmaya başladı. Bölgede alarm...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılanlar her yerden çıkmaya başladı. Bölgede alarm...

Ankara’nın Polatlı ilçesinde son haftalarda yılanlar ortaya çıkmaya başlarken, vatandaşlar durumdan tedirgin olmaya başladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde parklarda ve yolda yılanlar görülmeye başlandı.

Mahallede, son 1 haftada 10'u aşkın yılan görülürken, yılanların boyunun 2 metreyi geçtiği ifade edildi. Çocuk parklarında görülen yılanlardan sonra aileler çocuklarını parklara göndermeye çekinmeye başladı.

Mahalle sakinleri, konuyla ilgili yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

TAŞKÖPRÜ'DE DE YILANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de havaların ısınmasıyla birlikte sıkça görülmeye başlayan yılanlar, vatandaşlar arasında tedirginliğe sebep olmuştu.

Vatandaşlar, yılanların evlerinin ve bahçelerinin etrafında dolaşmasından dolayı huzursuz olduklarını ifade ederek, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını talep etmişlerdi.

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