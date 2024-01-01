Yılbaşı çikolatası nasıl yapılır? Yılbaşı çikolatası tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşı çikolatası nasıl yapılır? Yılbaşı çikolatası tarifi için malzemeler neler?
Yılbaşında çay veya kahve saatlerinize eşlik edecek yılbaşı çikolatası tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Sizde kahve saatlerinize eşlik edecek leziz tadı güzel görüntüsüyle yılbaşı çikolataları yapabilirsiniz. Peki, yılbaşı çikolatası nasıl yapılır? Yılbaşı çikolatası tarifi için malzemeler neler?

Tadı ve görüntüsüyle çok sevilen yılbaşı çikolataları 2024 yılına yeni girdiğimiz şu günlerde en çok araştırılan tatlı tariflerinden oldu. Yılbaşı çikolatası tarifini sizler için derledik. Peki, yılbaşı çikolatası nasıl yapılır? Yılbaşı çikolatası tarifi için malzemeler neler?

İşte yılbaşı çikolatası tarifi…

YILBAŞI ÇİKOLATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 tane ince bar beyaz çikolata

- 3 tane ince bar sütlü çikolata

- 3 tane ince bar bitter çikolata

- 10 adet bisküvi

- 10 adet cranberry

- 1 avuç şekerleme

- 1 tatlı kaşığı yenilebilen sim

YILBAŞI ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Tüm çikolataları yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine diziniz.

Fırını 75 derecede önceden ısıtmalısınız.

Çikolataları fırına koyun ve 5 dakika kadar tutmalısınız.

Fırından çıkarttığınız çikolataları temiz bir şiş yardımı ile karıştırmalısınız.

Üzerine şekerlemeler, sim vb. farklı malzemeler eklemelisiniz.

Donması için birkaç saat için buzdolabına kaldırmalısınız.

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