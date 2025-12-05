Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2025 güncel verilerine göre sigara kullanımının hâlâ dünya genelinde 1,3 milyar kişiyi etkilediğini ve her yıl yaklaşık 8 milyon insanın ölümüne yol açtığını açıkladı.

Türkiye’de ise 20 milyondan fazla kişi sigara kullanıyor ve yılda 120 binden fazla kişi sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

Sigaranın içerdiği 7 binden fazla kimyasal maddenin 70’ten fazlası kanserojen. Akciğer kanserlerinin %85’i, KOAH vakalarının %90’ı sigaradan kaynaklanıyor.

Kalp-damar hastalıkları riskini 4 kat, inme riskini 2-4 kat artırıyor. Hamilelerde düşük, erken doğum ve bebekte gelişim geriliği riskini yükseltiyor.

Pasif içicilik de masum değil. Sigara dumanına maruz kalanlarda akciğer kanseri riski %20-30 oranında artıyor. Çocuklarda astım, kulak iltihabı ve ani bebek ölümü sendromu riski yükseliyor.

Uzmanlar, sigarayı bırakanlarda risklerin hızla düştüğünü vurguluyor.

1 yıl sonra kalp krizi riski yarıya iniyor, 10 yıl sonra akciğer kanseri riski hiç içmemiş seviyelerine yaklaşıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın “Alo 171 Sigara Bırakma Hattı” ve ücretsiz ilaç desteği devam ediyor. DSÖ, 2040’a kadar sigara kullanımını %30 azaltma hedefi koydu. Uzmanlar tek bir mesajda birleşiyor. Sigarayı bırakmak için asla geç değil.