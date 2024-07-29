Yıldırım Belediye Başkanlığı 2 Adet Taşınmaz Satacaktır

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 / 00:01

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 08.08.2024 günü, saat 10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen sıra ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları KDV’den istisnadır. Taşınmazların yeri Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahalle, 8101 ada 1 sayılı parseldedir.

Eğer ödeme taksitli olacak ise; satış bedelinin %50’si peşin olarak alındıktan sonra kalan miktara aylık % 4 vade farkı uygulanacak ve taksit sayısı 24 ayı geçmeyecektir.

Sıra No İşin Adı Yüz ölçümü Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 1 D Blok Zemin Kat 61 Nolu Dükkan 132 m2 5.000.000,00 TL 150.000,00 TL 2 D Blok Zemin Kat 62 Nolu Dükkan 61 m2 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL

İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Taşınmazlarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden detaylı bilgi edinilebilir.

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