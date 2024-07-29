Yıldırım Belediye Başkanlığı 2 Adet Taşınmaz Satacaktır
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR
İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 08.08.2024 günü, saat 10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen sıra ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları KDV’den istisnadır. Taşınmazların yeri Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahalle, 8101 ada 1 sayılı parseldedir.
Eğer ödeme taksitli olacak ise; satış bedelinin %50’si peşin olarak alındıktan sonra kalan miktara aylık % 4 vade farkı uygulanacak ve taksit sayısı 24 ayı geçmeyecektir.
|Sıra No
|İşin Adı
|Yüz ölçümü
|Tahmini Bedeli
|Geçici Teminatı
|1
|D Blok Zemin Kat 61 Nolu Dükkan
|132 m2
|5.000.000,00 TL
|150.000,00 TL
|2
|D Blok Zemin Kat 62 Nolu Dükkan
|61 m2
|2.500.000,00 TL
|75.000,00 TL
İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Taşınmazlarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden detaylı bilgi edinilebilir.
- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
- Tüzel kişilik için; faaliyet belgesi ile tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
#ilangovtr BASIN NO: ILN02067766