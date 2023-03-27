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  • Tansel Öngel “Yıldız De Bana” programının sunucusu oldu. 31 Mart Cuma günü başlıyor

Tansel Öngel “Yıldız De Bana” programının sunucusu oldu. 31 Mart Cuma günü başlıyor

Kanal D'nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya hazırlanan, yarışma programı “Yıldız De Bana” çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:46
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“Yıldız De Bana” programının sunucusu Tansel Öngel oldu

Tansel Öngel “Yıldız De Bana” programının sunucusu oldu. 31 Mart Cuma günü başlıyor
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Kanal D'nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya hazırlanan, Türkiye’nin yeni yıldızını seçecek olan yarışma programı “Yıldız De Bana” Cuma akşamı 20.00'da canlı yayınla ekrana gelecek.

Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük beğeni kazanan; Hülya Avşar ve Büşra Pekin'in jüri koltuğuna oturduğu “Yıldız De Bana”nın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan üstleniyor.

Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran yarışmanın sunuculuğunu projeleriyle adından başarıyla söz ettiren oyuncu Tansel Öngel yapacak.

Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek, 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının yer alacağı, yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın üstlendiği Pastel Yapım imzalı program “Yıldız De Bana” yakında Kanal D’de…
 

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