Yıldız oyuncunun yalanı ortaya çıktı: Gerçek fotoğraflarla ortaya çıktı

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Yıldız oyuncunun yalanı ortaya çıktı: Gerçek fotoğraflarla ortaya çıktı

Real Housewives of New Jersey'in ünlü oyuncusu estetik operasyon geçirdiği önce ret sonra kısmen kabul etse de fotoğraflar söylenenden daha fazla estetik operasyona işaret ediyor.

Real Housewives of New Jersey yıldızı Teresa Giudice, yıllar boyunca hayatının büyük bir kısmını kameralarla paylaştı ve geçirdiği estetik operasyonları açıkça dile getirdi. 2019 yılında New Jersey Ultimate Women’s Expo’da yaptığı konuşmada, “Kendinizden memnun değilseniz ve estetik ameliyat olmak istiyorsanız, bence olmalısınız çünkü sonrasında kendinizi daha iyi hissediyorsunuz,” dedi.

Teresa, burun ucuna rinoplasti yaptırdığını ve 2018 yılında ikinci kez meme implantlarını yenilettiğini itiraf etti. Ancak, dudaklarına dolgu yaptırdığına dair söylentileri reddetti. Fakat yıllar içinde çekilen fotoğraflar, Teresa’nın estetik dönüşümünü gözler önüne sererken oyuncuyu yalancı çıkartıyor.

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