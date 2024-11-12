"Yılın Kalemi" Serdar Gülgün imzası taşıyor

Graf von Faber-Castell, yılın kalemini 2000’li yılların başından bu yana insanlığın ve dünya kültürünün gelişiminde etkisi olan dönemlerden ilham alan özel tasarımlarla sınırlı sayıda üretiyor. İncelikli bir tasarım anlayışıyla oluşturulan “Yılın Kalemi 2024: Osmanlı Kültürü” Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün imzası taşıyor. Graf von Faber-Castell tarafından 315 adet dolma kalem ve 85 adet roller kalem olarak sınırlı sayıda üretilen bu özel kalem, geçtiğimiz hafta sonu PenFest’te kalemseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye’nin ilk kalem festivali olan PenFest, 9 – 10 Kasım tarihleri arasında Çırağan Sarayı’nda beşinci kez seçkin kalem tutkunlarını buluşturdu. Tasarımı ve işçiliğiyle büyük beğeni toplayan “Osmanlı Kültürü”, Osmanlı'nın sanatsal mirasını ince ayrıntılarla buluşturarak sadece yazı aracı değil, bir kültür hazinesi olarak yerini alıyor.

OSMANLI ZARAFETİ KALEMDE!

Yılın Kalemi 2024, Osmanlı sanatında uzmanlığıyla tanınan sanatçı Serdar Gülgün tarafından tasarlandı. Gülgün’ün “Turquerie” dönemine olan tutkusu, sanat eserleriyle, mimarisiyle, zengin dokusu ve renkleriyle bugün sanatçıyı etkilemeye devam eden memleketi İstanbul'da başladı. Dünyanın en prestijli otellerini ve markalarını tasarlayan Serdar Gülgün, stilini benzersiz kılan sofistike sanatını Yılın Kalemi’ni tasarlarken kullandı. Tasarımcı ve yazar Serdar Gülgün, etkilendiği dönemle ilgili olarak “Osmanlı tarzının, müziğinin, resminin, mimarisinin ve eserlerinin birçok Avrupa ülkesindeki insanları büyülediği ve onlara ilham verdiği bir dönem olan Turquerie'yi seviyorum.” Şeklinde konuştu. Gülgün kendini, “Ben bir çevirmenim, eskiyi yeni bir şeye dönüştürüyorum.” İfadelerini kullandı.