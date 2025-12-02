iPhone telefonların işletim sistemi olan iOS için bu yıl gelecek son büyük güncelleme için geri sayım başladı. iOS 26.2 güncellemesinin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Apple, 2021'den beri x.2 güncellemeleri için aralık ayı lansman takvimini benimsiyor. Daha önce, güncellemeler daha az planlanmış ve lansman takviminde daha fazla çeşitlilik vardı. Geçmiş lansman tarihleri düşünüldüğünde Apple’ın bu yıl yeni sürüm için biraz geç kaldığının altı çiziliyor.

Apple genellikle lansmanların ardından yeni beta sürümleri yayınlar, bu nedenle iOS 26.2 yılın son büyük yazılım güncellemesi olacak olsa da 2026 yılına gelmeden önce iOS 26.3'te neler olduğunu görmemiz muhtemel.

İOS 26.2’DE NELER VAR?

Apple’nın iPhone’lar için yayınlayacağı iOS 26.2 güncellemesinde kullanıcıları yakından ilgilendiren faydalı özellikle bulunuyor. İşte bunlardan bazıları:

HATIRLATICILAR UYGULAMASINDA “ACİL” SEÇENEKLİ ALARM

Hatırlatıcılar uygulamasında, bir hatırlatıcı zamanı geldiğinde alarm çalmasını sağlayan yeni bir seçenek var. Hatırlatıcı oluştururken "Acil" seçeneğini etkinleştirerek alarm kurulabilecek.

Bir hatırlatıcı alarmı etkinleştirildiğinde, erteleme seçeneği veya durdurmak için kaydırma seçeneği görüntülenir. Alarmı ertelediğinizde, kilit ekranında hatırlatıcıyı tamamlama veya yeniden planlama seçeneği içeren bir geri sayım görüntülenir. Apple, hatırlatıcı alarmlarını standart alarmlardan yeni mavi renkle ayırır.

KİLİT EKRANINDA SIVI CAM KAYDIRICISI

Yeni güncelleme ile birlikte iPhone telefonların kilit ekranına yeni bir özellik geliyor. Söz konusu özellik kilit ekranındaki saatin görünümünü değiştirmeyi sağlayacak. Kaydırıcıyı kullanarak saati neredeyse tamamen net gösterebilir veya daha buzlu bir görünüm kazandırılabilir.

AIRDROP’TA DEĞİŞİKLİK

Apple, son iOS sürümü ile birlikte dosya paylaşım aracı AirDrop’ta da değişiklik yapıyor. Buna göre, iOS 26.2, kişi listenizde olmayan biriyle paylaşılabilen tek seferlik bir AirDrop kodu oluşturma seçeneği sunuyor. Bu kod, 30 günlük bir süre boyunca AirDrop üzerinden dosya alışverişine olanak tanıyacak.

Tek seferlik kod paylaşılan kişileri, Ayarlar uygulamasını açıp Genel bölümünü seçip AirDrop'u seçip "Bilinen AirDrop Kişilerini Yönet" seçeneğine dokunarak yönetebilirsiniz.

iOS 26.2 güncellemesi ile gelecek diğer özellikler şunlar:

Şifreler uygulamasının Ayarlar bölümünde, oturum açarken şifrelerin kaydedilmediği web sitelerini yönetme seçeneği bulunuyor.

Hava Durumu uygulamasının artık yaklaşan yağmur veya hava koşullarına ilişkin "gelecek cuma" veya "gelecek salı" gibi uyarılar için göreceli zamanı desteklediğini öne süren bir kod bulunuyor.

Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümünde, deprem uyarılarını, yakın tehdit uyarılarını yönetmek ve konum kullanarak uyarıların güvenilirliğini artıran bir özellik olan gelişmiş uyarı iletimini etkinleştirmek için Gelişmiş Güvenlik Uyarıları bölümü bulunuyor.

Apple'ın Measure uygulaması artık terazide beyaz daireler yerine iki adet Liquid Glass kabarcığı bulunan Liquid Glass tasarımına sahip olacak.

iOS 26.2'yi yükledikten sonra Apple Hesabınıza ilk kez eriştiğinizde, Apple Hesapları için Apple'ın gizlilik bilgilerinin, kişisel bilgilerin Apple tarafından nasıl toplandığını ve kullanıldığını daha iyi açıklayacak şekilde güncellendiğini bildiren bir uyarı göreceksiniz.