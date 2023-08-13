Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil’den takipçilerini sevindirecek haber geldi. Özdil, Show Haber eski Anchormani Korcan Karar ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında “Eylül’de görüşmek üzere” notuyla paylaştı.

Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Editör: Bengü Zorlu

Sözcü TV’deki bir aylık görevinden geçtiğimiz Mart ayında ayrılan Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özdil, Show Haber eski Anchormani Korcan Karar ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında “Eylül’de görüşmek üzere” notuyla paylaştı.

yilmaz-ozdil.jpg

Özdil Sözcü TV’de bir ay süren görevi sonrası kaleme aldığı yazıda ayrılığını şu sözlerle duyurmuştu:
"Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, Chp yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. Akp kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir Chp'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. Chp'nin parasına yazık kardeşim. Meral Akşener'in masayı dağıtmadığını, kasten masanın dışına ittirildiğini söylediğim için, ‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, Chp yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?"

İlgili Haberler
Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a Kılıçdaroğlu çağrısı. İlk defa açıkladı
Yılmaz Özdil CHP içerisindeki aparat gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil Guguk Kuşu Operasyonu'nu açıkladı. 'Guguk Kuşu en sinsi kuş türüdür'
Yılmaz Özdil CHP'ye son uyarıyı yaptı. CHP'nin ne zaman iktidar olacağını açıkladı
Doğrucu Davut Yılmaz Özdil’den sitem dolu seçim paylaşımı. Uğruna Sözcü TV’den kovulmuştu
Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir tweet attı yine herkes onu konuşmaya başladı
Yılmaz Özdil İYİ Parti’ye silahlı saldırıya kimsenin yapmadığı yorumu yaptı
Yılmaz Özdil şaştı kaldı ‘41 yıldır siyaseti gözlemliyorum böyle seçim görmedim’ diyerek açıkladı
Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
Öne Çıkanlar
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
Son Haberler
Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi Güncel
Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi
Göz tembelliğinden nasıl uzak durulur Sağlık
Göz tembelliğinden nasıl uzak durulur
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal değişti Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal değişti
Her yıl kaç kişide kanser görülüyor Sağlık
Her yıl kaç kişide kanser görülüyor
Bakanı Yerlikaya 'Bu yılın en yükseği' diyerek duyurdu: Tam 315 kilo ele geçirildi Güncel
Bakanı Yerlikaya 'Bu yılın en yükseği' diyerek duyurdu: Tam 315 kilo ele geçirildi
Tarkan'ın romantik doğum günü paylaşımına binlerce beğeni yağdı Magazin
Tarkan'ın romantik doğum günü paylaşımına binlerce beğeni yağdı
Anneliğe hazır mısınız Sağlık
Anneliğe hazır mısınız