Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Editör: Bengü Zorlu

Sözcü TV’deki bir aylık görevinden geçtiğimiz Mart ayında ayrılan Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özdil, Show Haber eski Anchormani Korcan Karar ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında “Eylül’de görüşmek üzere” notuyla paylaştı.

Özdil Sözcü TV’de bir ay süren görevi sonrası kaleme aldığı yazıda ayrılığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, Chp yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. Akp kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir Chp'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. Chp'nin parasına yazık kardeşim. Meral Akşener'in masayı dağıtmadığını, kasten masanın dışına ittirildiğini söylediğim için, ‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, Chp yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?"