Yılmaz Vural acı gerçeği itiraf etti. Taraftarlar kahroldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural acı gerçeği itiraf etti. Taraftarlar kahroldu
Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 maçını kazanarak bir başarı elde eden Menemen FK’nin teknik direktörü Yılmaz Vural takımın gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

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Lig’e doğrudan katılma şansları olmadığını belirten Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Zirveyle aramızda 14 puanlık fark var, Gerçekçi olmak gerekirse, direkt 1'inci Lig'e çıkma şansımız yok, Ancak Play-Off'larda iyi bir sıralama elde edip yolumuza bakacağız, İyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var, Bu kulüp çok iyi projelendirildi, O nedenle sportif başarı da gelecektir" dedi.

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Ligde son 6 maçı kalan Menemen FK 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Düzcespor ile karşı karşıya gelecek.

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