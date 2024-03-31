Yılmaz Vural acı gerçeği itiraf etti. Taraftarlar kahroldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 maçını kazanarak bir başarı elde eden Menemen FK’nin teknik direktörü Yılmaz Vural takımın gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Lig’e doğrudan katılma şansları olmadığını belirten Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Zirveyle aramızda 14 puanlık fark var, Gerçekçi olmak gerekirse, direkt 1'inci Lig'e çıkma şansımız yok, Ancak Play-Off'larda iyi bir sıralama elde edip yolumuza bakacağız, İyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var, Bu kulüp çok iyi projelendirildi, O nedenle sportif başarı da gelecektir" dedi.

Ligde son 6 maçı kalan Menemen FK 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Düzcespor ile karşı karşıya gelecek.