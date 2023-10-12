Yılmaz Vural Arda Güler için sert konuştu: Kimse hava atmasın

Editör: Hamza Özalkuş

Kocaeli'de düzenlenen 13. Kitap Fuarı'na katılan teknik direktör Yılmaz Vural gençlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerken Arda Güler hakkında çarpıcı sözler söyledi.

"Arda diye bir çocuk çıktı, herkes onu sahipleniyor" diyen Vural sözlerine şöyle devam etti:

Arda Güler, Fenerbahçe’ye Gençlerbirliği altyapısından geldi. Fenerbahçe altyapısında fark edildi. Kimse, 'Onu ben geliştirdim, bu hale getirdim' diye hava atmasın. Arda, Allah vergisi yeteneğiyle bir yerlere geldi. Türkiye antrenman metotları ile Real Madrid’e giden Arda Güler ilk maçında sakatlandı. Şimdi 3 hafta iyileşmeyi bekleyecek. Şunu demek istiyorum, ciddiye alınması gereken bir konu.

Türkiye’nin tanıtımında gencinin meslek sahibi olması, uluslararası boyutta yer bulmamız anlamında iyi çalıştırılması gerekiliyor. Yarıştığımız takımlar Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Portekiz. Biz şimdi çok şükür ekonomik anlamda 9. sıradayız. Ama işlem anlamında bunlarla baş edebilme halene gelmemiz lazım. Onun için yurt dışındaki adamlar ne yapıyorsa, sen de burada onu yap.

"İÇİMİZ ACIYOR"

Yılmaz Vural, Montella'nın Milli Takım'ın başına getirilmesiyle ilgili olarak da, "Bu konu içimizi acıtıyor. Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. 'Neden Türk birisi olmazda yine yabancı birisi getirilir' diye düşünüyor ve üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.