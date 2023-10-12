Yılmaz Vural Arda Güler için sert konuştu: Kimse hava atmasın

A Milli Futbol Takımı'nın başına İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirilmesini değerlendiren Yılmaz Vural'dan gündem yaratan Arda Güler sözleri geldi.

Yılmaz Vural Arda Güler için sert konuştu: Kimse hava atmasın

Editör: Hamza Özalkuş

Kocaeli'de düzenlenen 13. Kitap Fuarı'na katılan teknik direktör Yılmaz Vural gençlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerken Arda Güler hakkında çarpıcı sözler söyledi.

"Arda diye bir çocuk çıktı, herkes onu sahipleniyor" diyen Vural sözlerine şöyle devam etti:

Arda Güler, Fenerbahçe’ye Gençlerbirliği altyapısından geldi. Fenerbahçe altyapısında fark edildi. Kimse, 'Onu ben geliştirdim, bu hale getirdim' diye hava atmasın. Arda, Allah vergisi yeteneğiyle bir yerlere geldi. Türkiye antrenman metotları ile Real Madrid’e giden Arda Güler ilk maçında sakatlandı. Şimdi 3 hafta iyileşmeyi bekleyecek. Şunu demek istiyorum, ciddiye alınması gereken bir konu.

Türkiye’nin tanıtımında gencinin meslek sahibi olması, uluslararası boyutta yer bulmamız anlamında iyi çalıştırılması gerekiliyor. Yarıştığımız takımlar Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Portekiz. Biz şimdi çok şükür ekonomik anlamda 9. sıradayız. Ama işlem anlamında bunlarla baş edebilme halene gelmemiz lazım. Onun için yurt dışındaki adamlar ne yapıyorsa, sen de burada onu yap.

"İÇİMİZ ACIYOR"

Yılmaz Vural, Montella'nın Milli Takım'ın başına getirilmesiyle ilgili olarak da, "Bu konu içimizi acıtıyor. Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. 'Neden Türk birisi olmazda yine yabancı birisi getirilir' diye düşünüyor ve üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Son Haberler
Falyalı cinayetinde flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu Gündem
Falyalı cinayetinde flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu
Türkiye’nin dev alışveriş sitesi kapatılıyor. İflas mı ediyor? Gündem
Türkiye’nin dev alışveriş sitesi kapatılıyor. İflas mı ediyor?
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı Magazin
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı
Hakkari'de 1 günlük yasaklanma kararı Gündem
Hakkari'de 1 günlük yasaklanma kararı
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar Gündem
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı Spor
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay Gündem
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay