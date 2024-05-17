Yılmaz Vural bavulunu topladı. Yola çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off’larında 1. Lig’e çıkmak için 24 Erzincaspor ile karşı karşıya geldi.

Deplasmanda tek maçlık eleme usulüyle oynanan maçta İzmir ekibi uzatmalarda yediği gol ile elendi.

24 Erzincanspor’a galibiyeti getiren golleri 70’te Hasan Kaya 88’te Kamil İçer ve 116’da Kubilay Yılmaz kaydetti. Menemen FK’nin golleri ise 19’da Onur Akdeniz ve 85’te Kemal Rüzgar’dan geldi.

Bu sonuç ile birlikte 24 Erzincanspor bir üst tura çıkarken Menemen FK’nin hayalleri son buldu.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural’dan flaş bir hareket geldi.

Bavulunu toplayan deneyimli teknik adam EURO 2024’ü takip etmek üzere Almanya’ya hareket etti.

Sosyal medya üzerinden havalimanından bir paylaşım yapan Yılmaz Vural “Yılmaz Vural hocamızı Avrupa Şampiyonasına İzmir’den uğurluyoruz. Sporun her dalına verdiği destekten dolayı Corendon ailesiyle uçmaktan keyif alıyorum” dedi.

14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde oynanacak olan EURP 2024 Almanya’da düzenlenecek.