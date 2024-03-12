Yılmaz Vural Beşiktaş'a

Kaynak: Haber Merkezi Gizem Ertürk
Yılmaz Vural Beşiktaş'a
Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar Yılmaz Vural'ı istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip siyah-beyazlıları 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Gaziantep’e galibiyeti getiren golleri 9. Dakikada Sorescu ve 85. Dakikada ise Draguş kaydetti.

Mücadelenin ardından oynanan oyundan memnun olmayan bazı taraftarlar Fernando Santos ile yolların ayrılması gerektiğini söyledi.

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Portekizli teknik adamdan boşalacak koltuk için bir de öneri yapan taraftarlar takımın başında Yılmaz Vural’ı görmek istediklerini belirtti.

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