Yılmaz Vural Beşiktaş'a

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip siyah-beyazlıları 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep’e galibiyeti getiren golleri 9. Dakikada Sorescu ve 85. Dakikada ise Draguş kaydetti.

Mücadelenin ardından oynanan oyundan memnun olmayan bazı taraftarlar Fernando Santos ile yolların ayrılması gerektiğini söyledi.

Portekizli teknik adamdan boşalacak koltuk için bir de öneri yapan taraftarlar takımın başında Yılmaz Vural’ı görmek istediklerini belirtti.