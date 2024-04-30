Yılmaz Vural çat kapı geldi

TFF 3. Lig 2. Grup’un son maçında Batman Petrolspor deplasmanda Turgutspor ile karşı karşıya geldi.

Turgutlu Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip rakibini 3-2 mağlup etti.

Batman Petrolspor’a galibiyeti getiren golleri 21’de Akın Akman, 76’da Nurettin Çağlar ve 90’da Tunç Murat Behram kaydetti.

Ev sahibinin golleri ise 83 ve 85’te Noyan Öz’den geldi.

Bu galibiyet ile birlikte 60 puana ulaşan Batman Petrolspor şampiyonluğa ulaşırken onları ilk kutlayan kişi sürpriz bir isim oldu.

Menemen FK ile 2. Lig’de mücadele eden Yılmaz Vural şampiyonluk maçında Batman Petrolspor'u yalnız bırakmadı.

Sportif Direktör Mehmet Gönülaçar ile birlikte izleyen Yılmaz Vural Batman ekibini son düdüğün ardından tebrik etti.