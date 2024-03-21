Yılmaz Vural faiz gibi çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK son haftalarda ortaya koyduğu performans ile herkesi şaşırttı.

Ligde son 3 haftada oynadığı Iğdır FK, Somaspor ve Denizlispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak 3 maçlık galibiyet serisine imza atan sarı-lacivertliler, 51 puanla 5. sıraya yükselerek tekrardan play-off potasına girdi.

Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Sarıyer maçını da kazanarak serisine devam etmek isteyen Yılmaz Vural ve öğrencileri hız kesmeden çalışmalara devam ediyor.

Oyuncuları ile sık sık toplantı yaparak beklentilerini anlatan Yılmaz Vural rehavete kapılmamaları konusunda öğrencilerini uyardı.