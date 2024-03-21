Yılmaz Vural faiz gibi çıktı

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Yılmaz Vural faiz gibi çıktı
Son haftalarda alınan art arda sonuçlarla play-off potasına kadar yükselen Menemen FK durdurulamıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK son haftalarda ortaya koyduğu performans ile herkesi şaşırttı.

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Ligde son 3 haftada oynadığı Iğdır FK, Somaspor ve Denizlispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak 3 maçlık galibiyet serisine imza atan sarı-lacivertliler, 51 puanla 5. sıraya yükselerek tekrardan play-off potasına girdi.

Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Sarıyer maçını da kazanarak serisine devam etmek isteyen Yılmaz Vural ve öğrencileri hız kesmeden çalışmalara devam ediyor.

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Oyuncuları ile sık sık toplantı yaparak beklentilerini anlatan Yılmaz Vural rehavete kapılmamaları konusunda öğrencilerini uyardı.

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