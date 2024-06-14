Yılmaz Vural göreve başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural göreve başladı

EURO 2024 için TFF tarafından görevlendirilen Yılmaz Vural'ın mesaisi başlıyor.

Futbolseverler tarafından merakla beklenen EURO 2024 bugün TSİ 22.00’de oynanacak olan Almanya-İskoçya maçı ile başlıyor.

Turnuvada F Grubu’nda mücadele edecek olan millilerimiz ise ilk maçına 18 Haziran Salı günü saat 19.00’da Gürcistan karşısında çıkacak.

Dev organizasyonda millilerimiz saha içinde ter dökerken bir isimde saha dışında çalışacak.

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YILMAZ VURAL MESAİYE BAŞLADI

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK’de sezona play-off turunda veda eden Yılmaz Vural geçtiğimiz haftalarda Almanya’ya gitmişti.

Vural’ın Almanya’ya ailesiyle vakit geçirmek için gittiği sanılırken gerçek bambaşka çıktı.

TFF tarafından EURO 2024 için görevlendirildiği belirtilen Yılmaz Vural bugün itibariyle mesaiye başladı.

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