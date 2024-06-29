Yılmaz Vural siper oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK’den ayrıldıktan sonra TFF’nin görevlisi olarak Almanya’ya giden Yılmaz Vural millilerimizin Avusturya maçına dair açıklamalarda bulundu.

"BİZİ MOTİVE EDER"

Millilerimizin Avusturya karşısında aldığı 6-1’lik yenilginin bize moral vereceğini söyleyen Vural, “Bazen, yaşanan kötü durumlar bizi motive eder. Portekiz karşısındaki farklı yenilgiden sonra Çekya önünde gösterdiğimiz reaksiyon gibi. Türkiye, Dünya Şampiyonu Fransa’yı pozisyon vermeden yendi. Avusturya’yı mı yenemeyecek? Hem hücum hem savunmada eksiksiz olmalıyız” dedi.

"AVUSTURYA KADAR ŞANSIMIZ VAR"

Avusturya'yı yenebileceğimizin altını çizen Yılmaz Vural, “Bu maçta en az Avusturya kadar şansımız var. Bu seviyede bir turnuvada gruptan çıkıyorsan gelecek rakibin kim olduğu pek önemli değil. UEFA’ya üye 55 ülkeden 24 takım turnuvaya katıldı, biz son 16’ya kaldık. Bunu, en iyi üçüncüler arasından değil grup ikincisi olarak gerçekleştirdik" sözlerini sarf etti.

"ÜZERİNE ÇOK YÜK BİNİYOR"

Hakan Çalhanoğlu’nun milli takımda Inter’deki gibi oynamadığı eleştirilerine değinen Yılmaz Vural, “Bence bunun nedeni, üzerine çok yük biniyor. Hem saha içi hem dışında büyük çaba gösteriyor. Yani, kendi işinin dışına çıkmak zorunda kalıyor. Tabii bu, onun suçu değil. Bu maçta oynamayacak olması tabii ki etkiler” ifadelerini kullandı.