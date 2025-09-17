Yoğun bakımdaydı! Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi... Son hali ortaya çıktı

Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Magazin gündemini yerinden sallayan bu iddiaları aile tarafı net bir dille yalanlamış, Özkan'ın gözlem amaçlı hastanede olduğu bildirilmişti.

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan ağabeyini yoğun bakımda tedavi gördüğünü durumunun iyi olduğunu, bilincinin açık olduğunu söylemişti.

Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen abisinin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Umut Özkan; "20’lerinde bir ışıkçı, gönüllü olarak abime karaciğerini vermek istedi ama heyet kabul etmedi. Morali bozuldu…" demişti.

Kardeşi, Ufuk Özkan'ın 48 saat sonunda servise çıkacağını ya da taburcu olacağını söylemişti.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Bugün taburcu edilen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Mehmet Uslu, Özkan ile fotoğrafını "Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz" notuyla paylaştı.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ İLE MÜCADELE EDİYOR

Birkaç yıl önce de karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, şimdilerde organ nakli beliyor.