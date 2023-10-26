Yok artık! Beckham'ı karısı ve sevgilisi başka bir kadınla bastı

Futbol dünyası ortaya çıkan bu olayı konuşuyor. Ünlü isim karısı ve sevgilisi tarafından başka bir kadınla yakalandı.

Yok artık! Beckham'ı karısı ve sevgilisi başka bir kadınla bastı

Futbol dünyası oynarken yıldız olan, futbolu bıraktıktan sonra da ününe ün katan David Beckham'ın çapkınlığını konuşuyor.

Beckham'ın İspanya'nın Real Madrid takımında oynadığı yıllarda karısı Victoria'yı tercümanı Rebecca Loos ile aldattığı biliniyordu.

Yıllar sonra İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Rebecca Loos, 23 Eylül 2003 tarihinde yaşanan bir olayı anlatarak herkesi hayrete düşürdü.

Beckham'la birlikte Ronaldo Nazario'nun evinde düzenlenen bir partiye katıldıklarını belirten Loos, "Harika yemekler vardı, Brezilya'dan gelen bir samba grubu dans ediyordu. Sonra David'in telefonu çaldı arayan karısı Victoria'ydı. Ben açtım. David'i aradığı ama o cevap vermediği için üzgün olduğunu söyledi. Victoria, bana telefonu kapatmamamı ve gidip David'i bulmamı da söyledi."

Loos, Victoria'nın isteğini yerine getirmek için üst kata çıktığını ve Beckham'ı bir odada bulduğunu açıkladı. Loos'un ifadesine göre Beckham'ın çıktığı odada arka planda bir yatak vardı ve o yatağın üzerinde de genç bir İspanyol model yatıyordu.

Telefonu alan David Beckham'ın Victoria ile kısık bir sesle konuştuğunu belirten Rebecca Loos o anların yaralayıcı olduğunu söyledi.

Loos, "O anda ne kadar aptal olduğumu düşündüm. Ama David pençeleriyle beni ele geçirmişti. Ben onun emrindeydim" dedi.

4-001.jpg

3-001.jpg

2-003.jpg

1-003.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz Dünya
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti Gündem
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi