Yok artık! Beckham'ı karısı ve sevgilisi başka bir kadınla bastı

Futbol dünyası oynarken yıldız olan, futbolu bıraktıktan sonra da ününe ün katan David Beckham'ın çapkınlığını konuşuyor.

Beckham'ın İspanya'nın Real Madrid takımında oynadığı yıllarda karısı Victoria'yı tercümanı Rebecca Loos ile aldattığı biliniyordu.

Yıllar sonra İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Rebecca Loos, 23 Eylül 2003 tarihinde yaşanan bir olayı anlatarak herkesi hayrete düşürdü.

Beckham'la birlikte Ronaldo Nazario'nun evinde düzenlenen bir partiye katıldıklarını belirten Loos, "Harika yemekler vardı, Brezilya'dan gelen bir samba grubu dans ediyordu. Sonra David'in telefonu çaldı arayan karısı Victoria'ydı. Ben açtım. David'i aradığı ama o cevap vermediği için üzgün olduğunu söyledi. Victoria, bana telefonu kapatmamamı ve gidip David'i bulmamı da söyledi."

Loos, Victoria'nın isteğini yerine getirmek için üst kata çıktığını ve Beckham'ı bir odada bulduğunu açıkladı. Loos'un ifadesine göre Beckham'ın çıktığı odada arka planda bir yatak vardı ve o yatağın üzerinde de genç bir İspanyol model yatıyordu.

Telefonu alan David Beckham'ın Victoria ile kısık bir sesle konuştuğunu belirten Rebecca Loos o anların yaralayıcı olduğunu söyledi.

Loos, "O anda ne kadar aptal olduğumu düşündüm. Ama David pençeleriyle beni ele geçirmişti. Ben onun emrindeydim" dedi.