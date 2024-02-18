Yok olduğu sanılan canlı yeniden ortaya çıktı. 100 yıl sonra tekrar görüldü

Yaklaşık 1 asır önce dünyadan silindiği düşünülen ilginç canlı türü, dünyanın en ücra adalarından birinde aniden ortaya çıktı.

Filipinler'deki Negros adasında araştırmacılar tarafından tespit edilen ilginç canlı adeta yok olmayı reddediyor.

Adadaki en büyük böcek ailesi olan böceklerin yalnızca adanın yağmur ormanlarının ovalarında yaşadığı biliniyor.

Ancak yetkililer, ağaç kesimi, tarım ve nüfus artışı nedeniyle yağmur ormanlarının 20. yüzyılın sonunda içinin boşaltıldığını söyledi.

Biyoloji profesörü Tom Terzin, zararlıların bu riskli ortamda nasıl ilerlediğini görmek için 2016 ve 2017 yıllarında bölgeden toplanan böcek örneklerini inceledi. Araştırması sırasında iki böcek türünü keşfetti.

Bunlardan biri Metapocyrtus (Trachycyrtus) augustanae adı verilen yeni bir örnek. Yetkililere göre, yaklaşık yarım santimetre uzunluğunda siyah bir böcek olan türün yüzeyi, böcek akrabalarının metalik görünümünden farklı olarak hafif pullara sahipti.

Terzin, "Bu adam biraz tuhaftı, türü taklit etmeyi reddeden bir çeşit asiydi" dedi. Terzin için bu keşfin heyecan verici sonuçları olabilir.

"Bu, evrimsel olarak konuşursak, bu türlerin alışkanlıklarında bir yeniden yönlendirme olduğu anlamına gelebilir ve şimdilik sadece tek bir örnekten bilinmesi, bunun muhtemelen nadir bir tür olduğunu gösteriyor" dedi.

Yetkililer, ikinci keşfin, en son yaklaşık bir asır önce Negros Adası'nda görüldüğü ve ormansızlaşma nedeniyle neslinin tükendiği düşünüldüğü için daha çok yeniden keşif olduğunu söyledi.

Metapocyrtus (Orthocyrtus) bifoveatu olarak adlandırılan türün dış iskeletinde mavi, yumuşak sarı ve erik-kahverengi tonları bulunur. Renkli böcek, normal yaşam alanlarından daha yüksek olan 1000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde bulundu. Terzin'e göre bu, böceklerin yaşam mücadelesini ve yok olmayı reddettiklerini gösteriyor. "Böceklerin dünyasında bu neredeyse bir dodo kuşunu keşfetmeye benziyor" dedi.

İki örnek şu anda Augustana Tropikal Böcekler Araştırma Stüdyosu entomoloji koleksiyonunda muhafaza ediliyor. Üniversite, örneklerin öğretim ve araştırma projeleri için kullanılabileceğini söyledi.