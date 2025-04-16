Yoksul halkın parası ile dünyayı gezdi! Diyanet 90 günde milyarlar harcadı

Düzenleme: Kaynak: BirGün Gazetesi
Yoksul halkın parası ile dünyayı gezdi! Diyanet 90 günde milyarlar harcadı

Bütçesi ve harcamaları ile sık sık gündeme gelen Diyanet'in 90 günde 32 milyar 540 milyon TL'lik harcama yaptığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her sene bütçesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşların yoksulluk ile mücadele ettiği bu dönemde, Diyanet'e ayrılan bütçe tepkilere neden oluyor.

HARCAMA 90 GÜNDE 32 MİLYARI AŞTI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre başkanlığın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 90 günde yaptığı toplam harcama 32 milyar TL’yi aştı.

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini mart ayında da sürdürdü.

Başkanlığın mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Ocak, şubat ve mart ayına yönelik mali verilere göre, Diyanet'in 90 günde yaptığı harcamanın toplamı, 32 milyar 520 milyon 520 bin TL’ye ulaştı.

Son Haberler
Fenerbahçe eski yıldızını istiyor: Oynadığı dönem taraftarların sevgilisiydi
Fenerbahçe eski yıldızını istiyor: Oynadığı dönem taraftarların sevgilisiydi
TikTok, Google Haritalar'a rakip çıktı
TikTok, Google Haritalar'a rakip çıktı
Görünmez kahraman kalp krizini öngören teknoloji
Görünmez kahraman kalp krizini öngören teknoloji
Bursa'da korku dolu anlar! Uçak tarlaya mecburi iniş yaptı
Bursa'da korku dolu anlar! Uçak tarlaya mecburi iniş yaptı
Öğretmene alkışlı veda
Öğretmene alkışlı veda