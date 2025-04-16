Yoksul halkın parası ile dünyayı gezdi! Diyanet 90 günde milyarlar harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, her sene bütçesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşların yoksulluk ile mücadele ettiği bu dönemde, Diyanet'e ayrılan bütçe tepkilere neden oluyor.

HARCAMA 90 GÜNDE 32 MİLYARI AŞTI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre başkanlığın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 90 günde yaptığı toplam harcama 32 milyar TL’yi aştı.

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini mart ayında da sürdürdü.

Başkanlığın mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Ocak, şubat ve mart ayına yönelik mali verilere göre, Diyanet'in 90 günde yaptığı harcamanın toplamı, 32 milyar 520 milyon 520 bin TL’ye ulaştı.

