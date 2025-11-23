BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER - YENİÇAĞ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuğunu özel okula göndermesine ilişkin Yeni Yol Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın soru önergesine yanıt verdi. Tekin, çocuğunu özel okula göndermesini 'Tercih özgürlüğü' olarak tanımladı.

Tekin, bakanların da her vatandaş gibi çocuklarını istedikleri okula gönderme hakkına sahip olduğunun altını çizerek, özel okullarının varlığının eğitimin niteliğini ve fırsat eşitliğini artırmaya katkı sağladığını iddia etti.

Selçuk Özdağ, ise Yusuf Tekin’e 'Bakan ve bakan yardımcılarının çocuklarının devlet okullarını tercih etme oranı nedir? Bakanlık düzeyinde yürütülen kamu politikalarının, bakan ve üst düzey bürokratların kendi çocuklarını gönderdikleri okullardan bağımsız olması, toplumda “eşitlik” algısını zedelediğini düşünmüyor musunuz? 2018 yılından bugüne kadar görev yapmış tüm bakanların ve bakan yardımcılarının çocuklarının ilköğretim düzeyinde (ilkokul ve ortaokul) devam ettikleri okullar hangi türdendir?​' sorusunu yöneltti.

AKP’nin eğitimdeki 'başarılarını' da öven Tekin, bakan ve bakan yardımcılarının kaçının çocuklarını özel okula gönderdiğini ise açıklamadı.

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in çocuğunu özel okula göndermesi ile ilgili değerlendirmede bulunurken, özel okullar ve devlet okulları ile ilgili problemleri de gözler önüne serdi.

‘TEKİN ÇOCUĞUNU İSTEDİĞİ OKULA GÖNDEREBİLİR, AMA BANA GÖRE ‘ETİK’ DEĞİL’

‘Tekin çocuğunu istediği okula gönderebilir’ diyen Taştan, 'Tekin’in kendi tercihi bu olabilir. Bu yasalara da uygun ancak etik mi? bence değil’ sözlerini sarf etti.

‘İMAM HATİP OKULLARINA, DİĞER DEVLET OKULLARINA GÖRE DAHA ÇOK YATIRIM YAPILIYOR’

Milli Eğitim Bakanlığı’nı yıllardır yönetenlerin kamusal eğitime değil de özel sektöre daha çok yatırım yaptığının altını çizen Taştan, devlet okulları dışında, imam hatiplere daha çok yatırım yapılmasına rağmen, imam hatiplerdeki öğrenci sayısının 5 yıldır ciddi şekilde azaldığına vurgu yaptı.

İmam hatip liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısının 10.8 olduğunu açıklayan Taştan, ancak diğer liselerde bu sayıların 27,28 civarlarında olduğunu, hatta bazı okullarda sınıf başına düşen öğrenci sayısının 40’ı bile bulduğunu belirtti.

‘DİĞER OKULLARA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILMASIN’

‘İmam hatiplere o kadar yatırım yapılıyor ancak pozitif ayrımcılık yapılıyor’ diyen Taştan, ‘Tüm okullar gibi imam hatiplere de yatırım yapılsın, ancak diğer okullara üvey evlat muamelesi yapılmasın. İhtiyaç kadar imam hatip açılsın. İmam hatipler yüzde 40 oranında dolu. Yüzde 60’ı boş. Öğretmen israfı da var burada. Dersler boş kalıyor. Bu okullar ısınıyor ve tüm masrafları karşılanıyor. Bazı devlet okullarında ise öğrenci sayısı sınıf başı 40’a ulaşıyor. Niye? Olay bu şekildeyken imam hatiplerin sınıf başına 10, 11 kişiyle ders yapması büyük sıkıntı’ dedi.

‘EN BAŞARILI OKULLAR FEN LİSELERİ’

Yusuf Tekin’in imam hatip okullarını marka model göstermesiyle ilgili de konuşan Ali Taştan, ‘Başarı olarak baktığımız zaman bizim en başarılı okullarımız fen liseleri. İkinci sırada sosyal bilimler liseleri. Üçüncü sırada ise Anadolu liseleri, dördüncü sırada imam hatip liseleri, beşinci sırada ise meslek liseleri. Bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman, iyi okullardan belli bir kısım üniversiteye gidiyor. Ama özellikle yoksul ailenin çocukları nereye gidiyor? Meslek lisesi ve imam hatipleri tercih etmek zorunda kalıyor. Bu okullardan üniversiteye girenlerin oranı ise meslek liselerinde yüzde 6, imam hatip liselerinde yüzde 25, Anadolu lisesinde yüzde 33, sosyal bilimler ve fen lisesinde ise yüzde 60, ya da 70’ sözlerini sarf etti.

‘ÜST DÜZEY BÜROKRATLARININ TAMAMININ ÇOCUKLARI ÖZEL OKULA GİDİYOR’

Milli Eğitim Bakanlığı’nı yöneten üst düzey bürokratların neredeyse tamamının çocuklarının özel okula gittiğini belirten Taştan, ‘Bu söyleyeceklerimi Yusuf Tekin özelinde söylemiyorum. Eğitimi yönetenlerin çocukları özel okula gidiyor. Bir yandan eğitimi yöneteceksin sorumluluk alacaksınız. Çünkü yasalar buna uygun. Kendi tercihi' dedi.

Devlet okullarının temizlik ve güvenlik bakımından yetersiz kaldığını belirten Taştan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu okullardaki güvenliği ve temizliği sağlaması gerektiğini belirtti.

‘DEVLET OKULLARINDA GÜVENLİK YOK, TEMİZLİK GÖREVLİSİ YOK’

Taştan yaptığı konuşmada şunları söyledi,

‘İnsanların özel okulları tercih etmesindeki ilk sebep, güvenli ve temiz olması. Biliyorsunuz devlet okullarında güvenlik yok, temizlik görevlisi yok. Okullarda olaylar oluyor. Öğretmene saldırıyorlar, kantinciye saldırıyorlar. Bunların önüne geçecek mekanizma yok. Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarının güvenliğini, temizliğini sağlamadığı sürece, parası olan ailelerin özel okullara yönelimi gittikçe artar. Ve biz hala özel okullara teşvik veriyoruz. Özel meslek liselerine teşvik veriyoruz. Özel okullara öğrenci başına teşvik veriyoruz. Yıllarca biz, kamunun kaynağını burada özel okula giden çocuk başına okul sahiplerine ödedik. Devlet bu teşviği, öğrenci başına hesaplayıp okullara verseydi nasıl olurdu? Hala ilkokul ve ortaokulların bütçesi yok. Okullar müdürlere teslim edilmiş, ‘bağış almayın’ diyorlar. Devlet okulu müdürü bağış almazsa okulda bozulan bir şeyi nasıl tamir ettirecek? Salgın hastalıklar başlar yoksa. Siz okul müdürüne bir bina veriyorsunuz ve ‘ayakta tut’ diyorsunuz.’

‘MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NI BÜTÇESİNİN YÜZDE 1,5’UNU DEVLET OKULLARINA AYIRIRSANIZ SORUN ÇÖZÜLÜR’

‘Peki bu sorun nasıl çözülür?’ Sorusuna yanıt veren Ali Taştan, ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin yüzde 1,5’unu devlet okullarına ayırırsanız, temizlik ve güvenlik sorunu çözülür. Her yere para ayrılıyor ama neden buna para ayrılmıyor? MEB tavrını koyacak. Tüm çocukların eşit bir şekilde eğitim almasını sağlayacak’ dedi.

'BİRÇOK ÇOCUK OKULDA AÇ KALIYOR'

Devlet okullarındaki birçok çocuğun okulda aç kaldığını belirten Taştan, ‘Çocuklar akşam yemeklerini yiyip uyuyorlar. Sabah kalkıyorlar okul için. Ama çocukların birçoğunda sabah kahvaltısı yapma alışkanlıkları yok. Okula saat 7’de aç gidiyorlar. Öğlen 3’de çıkıyorlar. Eve gelmeleri saat 4 oluyor. Çocuklar, akşam 10’dan sabah 4’e kadar aç kalıyor. Çocuklara aileleri harçlık verirse, 1 simit ya da 1 poğaça ile gününü geçiriyor. Çocuklarımız bu yüzden kısa kalıyor çelimsiz kalıyor. Karnını doyurmayan çocuk, Matematik yapamaz, okuduğunu anlamaz. Çünkü doyma ihtiyacını karşılayamamıştır.

CHP’nin bir hesaplaması var bu konuyla ilgili. Tüm okullarda çocukların yemek masrafı toplamda 224 milyar lira tutuyor. Çocukların 1 yıllık öğle yemeği masrafı Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 0.3'ü kadar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin yüzde 10, 11’i kadar. Yeter ki sorunu çözmek yeter ki isteyin.

'MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZEL OKUL SAHİPLERİNE SORMUŞ, ÇOCUKLAR YEMEK YEMİYORMUŞ'

Milli Eğitim Bakanı ne dedi? Çocuklara yemek versek personel yok, personel olsa yemek vereceğimiz ortam yok. Bir de dedi ki 'ben özel okul sahiplerine sordum çocuklar okulda yemek yemiyorlarmış' Ya siz yemek vermezseniz yemez tabi bu çocuklar. Milli Eğitim Bakanı’nın çocuklar karnını doyuruyor mu? Doyurmuyor mu? Gibi bir derdi yok. Okullar güvenli mi? Hiç umurunda değil bunlar’ sözlerini sarf etti.

YUSUF TEKİN İMAM HATİP OKULLARI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan sürekli olarak İmam Hatip okullarının kalitesinden bahseden Tekin’in, çocuğunu özel okuluna göndermesi tartışmalara neden oldu.

İmam hatip okullarının 74. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen ‘Başarılı Uygulamalar Sergisi’ Ödül Töreni’nde geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Tekin, ‘Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir model yok. Yani hem İslami anlamda dini eğitim veren hem de beraberinde pozitif bilimlerde eğitim veren bir model yok. İmam Hatip okulları bizim bir marka değerimiz’ sözlerini sarf etmişti.

Çocuğunu özel okuluna gönderen Bakan Tekin’in kızının okuduğu kolejde sınıflar daha küçük, hijyen standartları daha yüksek, ortak alanlar kaliteli ürünlerle temizleniyor. Okulda güvenlik görevlileri, kapalı yüzme havuzu, organik üretime fırsat veren seralar gibi sosyal olanaklar mevcut. Ayrıca öğrenciler için iki öğün yemek ve atıştırmalık servisi yapılıyor.

GEÇTİĞİMİZ SENE VELİLER DEVLET OKULUNU TEMİZLEMİŞTİ

Geçtiğimiz sene ise temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep etmişti. İzmir’de ki bir devlet okulunda ise veliler dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlemişti.