TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verileri, çalışanların geçim koşullarındaki bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 29.828 TL’ye yükseldi. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masrafların eklenmesiyle yoksulluk sınırı 97.159 TL’ye çıktı.

Açlık ve yoksulluk sınırındaki artış bir ayda yüzde 5’e dayandı. Mevcut rakama göre açlık sınırı ile açlık sınırının dengelenmesi için asgari ücrete yüzde 34,3 oranında zam yapılması gerekiyor. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre asgari ücretin 26 bin lira ile 28 bin lira aralığında olması bekleniyor.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38.752 TL olarak hesaplandı. Buna karşın mevcut asgari ücretin 22.104,67 TL’de kalması, tek bir kişinin yaşama maliyetiyle asgari ücret arasındaki 16.648 TL’lik farkın giderek büyüyen yoksullaşmayı gözler önüne serdi.

Konfederasyonun mutfak enflasyonu hesabı da tabloyu ağırlaştırdı. Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.

TÜRK-İŞ, araştırmasının bir ücret çalışması olmadığını, hanelerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu toplam gelir düzeyini ortaya koymayı amaçladığını vurguladı. Buna rağmen ücretlerde yalnızca enflasyon kadar bir artış yapılmasının, halihazırda olumsuz olan geçim koşullarını değiştirmeyeceği, aksine yoksulluğun kalıcı hale gelmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyonun nedeni değil mağduru olduğu belirtilirken, ekonomik ve sosyal politikaların gecikmeden uygulanması çağrısı yapıldı.