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Van'da yol buz pistine döndü kazalar peş peşe geldi 

Van’da etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yollara zincirsiz çıkan araçlar, birbirilerine çarparak durabildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:11
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Yol buz pistine döndü kazalar peş peşe geldi 

Van'da yol buz pistine döndü kazalar peş peşe geldi 
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İHA'nın haberine göre, Van’da hafta sonu aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de rötar yaptı. 

Kentte yoğun kar yağışı sonrasında yolların buz pistine dönmesi kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde kayganlaşan yollara tedbirsiz çıkan araçlar ise birbirilerine çarparak durabildi. 

Merkez Edremit ilçesinde kaydedilen görüntülerde, sürücüler buzlu yolda kaldırıma çarparak duran araca çarpmamak için zor anlar yaşadı. Yolda duran araca çarparak sürüklenen başka bir aracı ise vatandaşların elleriyle durdurmaya çalışması dikkat çekti.

 

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