Yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? 2024 günlük yemek ve yol ücretleri belli oldu mu?

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Yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? 2024 günlük yemek ve yol ücretleri belli oldu mu?
Şirketlerin çalışanlarına ödediği günlük yemek ve yol ücretleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanların günlük yol ve yemek ücretlerine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Peki, yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? 2024 günlük yemek ve yol ücretleri belli oldu mu?

Gelir Vergisi Kanunu'ndaki maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırılmasıyla çalışanların günlük yol ve yemek ücreti 2024 yılı için artış gösterdi. Peki, yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? 2024 günlük yemek ve yol ücretleri belli oldu mu?

İlan edilen kararla birlikte, şirketlerin gelir vergisinden muaf tutulacak günlük yemek ve ulaşım bedelleri güncellendi. Asgari ücretin 17,002 lira olarak açıklanmasının ardından 2024 yılı için gerçeli olacak yemek ve yol ücretleri merak konusu oldu.

2024 YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Günlük yemek ücreti 2023 yılı için 121 TL olarak belirlenmişti. Günlük yemek ücreti, 30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile güncellendi. Güncellemeye göre, 2024 yılı günlük yemek bedeli 170 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.

2024 yılı KDV dahil günlük yemek ücreti ise 187 TL oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile 56 TL olan yol parası istisna tutarı da 88 TL'ye yükseltilmiş oldu.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek yardımı yaptıklarında, devlet bu ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden muaf tutmaktadır.

Gelir vergisinden muaf tutulan günlük yemek ücreti her yıl yeniden belirlenmektedir.

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