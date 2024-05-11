Yola çıkan köpek sonu oldu

Kırşehir- Ortaköy yolu 15'inci kilometrede saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Kadir Şahin, yola çıkan köpeğe çarpmamak için 40 EA 643 plakalı otomobiliyle ani manevra yaparak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekibi, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Şahin'in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Köpeğin yara almadığı ifade edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.