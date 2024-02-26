Yolcu gemisinde salgın alarmı! Karantinaya alındı

Norwegian Dawn isimli gemi çok sayıda yolcunun aynı anda aynı şekilde rahatsızlanması sonucunda Mauritius açıklarında karantinaya alındığı bildirildi. Bu da akıllara, “Yolcu gemisinde salgın alarmı! Gemi karantinaya alındı” sözlerini getirdi.