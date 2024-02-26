Yolcu gemisinde salgın alarmı! Karantinaya alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Yolcu gemisinde salgın alarmı! Karantinaya alındı
Norwegian Dawn isimli gemi çok sayıda yolcunun aynı anda aynı şekilde rahatsızlanması sonucunda Mauritius açıklarında karantinaya alındığı bildirildi. Bu da akıllara, “Yolcu gemisinde salgın alarmı! Gemi karantinaya alındı” sözlerini getirdi.

Norwegian Dawn adlı kruvaziyer, çok sayıda yolcu ve mürettebatın mide rahatsızlığı şikayetiyle karşı karşıya kaldı.

Gemi, 3 bin kişilik kapasitesiyle Güney Afrika'dan Mauritius'a doğru yol alıyordu. Ancak Mauritius makamları, geminin Port Louis limanına yanaşmasına izin vermedi.

Norwegian Cruise Line şirketi, 13 Şubat 2024'te başlayan seyahatte, gemideki bazı kişilerin hafif mide hastalığı belirtileri gösterdiğini doğruladı.

Gemi yönetimi, yerel yetkililerle görüşerek, gemideki herkesin sağlığı için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Ancak gemide kolera salgını çıktığı iddia edildi.

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