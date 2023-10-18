Yolcu treni otomobile çarptı

Muş’ta Tatvan-Ankara seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Yolcu treni otomobile çarptı

Tatvan-Ankara seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte kaza yaptı.

Bağlar Mahallesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile, hemzemin geçitten geçtiği sırada Tatvan’dan Ankara yönüne giden yolcu treni çarptı.

aw055971-03.jpgÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklenirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazanın etkisiyle araçta bulunanlar büyük panik yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

aw055971-05.jpgaw055971-01.jpg

Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Eşi Elif'i bıçaklayarak öldüren sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu Gündem
Eşi Elif'i bıçaklayarak öldüren sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu
MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! PKK'lı Şirin Tokpınar İstanbul yakalandı Gündem
MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! PKK'lı Şirin Tokpınar İstanbul yakalandı
Hentbolda Türkiye Kupası birinci tur kuraları çekildi Spor
Hentbolda Türkiye Kupası birinci tur kuraları çekildi
Bakan Fidan'dan Müslüman ülkelere çağrı: Ertelemenin bedeli olacak Siyaset
Bakan Fidan'dan Müslüman ülkelere çağrı: Ertelemenin bedeli olacak
Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti Spor
Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti
AKP'li meclis üyesi Hitler'e rahmet okudu: Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır Gündem
AKP'li meclis üyesi Hitler'e rahmet okudu: Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır
Yalova’da beton mikseri otomobille çarpıştı: 2 yaralı Gündem
Yalova’da beton mikseri otomobille çarpıştı: 2 yaralı