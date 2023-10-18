Yolcu treni otomobile çarptı

Tatvan-Ankara seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte kaza yaptı.

Bağlar Mahallesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile, hemzemin geçitten geçtiği sırada Tatvan’dan Ankara yönüne giden yolcu treni çarptı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklenirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazanın etkisiyle araçta bulunanlar büyük panik yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.