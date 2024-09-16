Yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Olay, dün akşam saat 23.30 sularında Korgan ilçesi Merkez Mahalle Dip Sokak'ta gerçekleşti. Nuh Ç. isimli bir kişi yolda giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokaktaki 4 köpekten 3’ü Nuh Ç.’nin üzerine yürümeye başladı. Köpeklerden ikisi ise adama saldırarak ısırdı. Köpeklerle bir süre mücadele eden Nuh Ç., bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
Sokak köpekleri kol ve bacaklarından yakaladığı Nuh Ç.'yi yere düşürdü. Çevreden yardıma koşan mahalle sakinlerinin yüksek sesle bağırması üzerine ürken köpekler kaçtı.
Köpeklerin saldırısından sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giden Nuh Ç.'nin ayakta tedavisinden sonra taburcu edildi. Nuh Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.