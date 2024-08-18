Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

Sancaktepe'de seyir halindeki bir motosikletli, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarparken kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ebubekir Caddesi üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletli, yolun karşısına geçmek isteyen bir şahsa çarparken, çarpmanın etkisiyle sürücü ve karşıya geçmek isteyen kişi yola savrularak yaralandı. Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı da hastaneye kaldırırken, polis ekiplerinin ise olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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