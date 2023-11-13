Yöneticiler VAR odasını basmıştı. İşte sebep olan görüntüler!

Hakemin 4 dakika içinde yaşanan iki pozisyonda verdiği kararlar Corinthianslı yöneticileri çıldırttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yöneticiler VAR odasını basmıştı. İşte sebep olan görüntüler!

Brezilya Serie A'da oynanan Corinthians-Gremio maçında hakemin kırmızı kartına öfkelenen Corinthians Teknik Koordinatörü Alessandro Mori Nunes, VAR odasını basmıştı.

Bu görüntüler tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, Alessandro Mori Nunes'i çıldırtan pozisyonlar ortaya çıktı.
7. dakikada Corinthians'ın penaltı beklediği pozisyonda hakem "devam" kararı verdi, VAR devreye girmedi.


Dakikalar 11'i gösterdiğinde ise Corinthians'tan Bruno Mendez rakibine sert bir müdahalede bulundu, VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Peş peşe yaşanan bu pozisyonlar sonrası çok öfkelenen Alessandro Mori Nunes, VAR odasına koştu ve hakemlere tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası VAR odasına girmelerine müsaade edilmeyen Corinthians yöneticileri, hakemlerin bulunduğu odaya alınmadı.

İki takımın da 10 kişi tamamladığı maçı Corinthians 1-0 kazandı. Böylelikle Corinthians küme potasından kendini uzaklaştırma yolunda 3 puan daha kazandı.

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