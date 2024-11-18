Yörük Çalıştayı’nda üniversitelerden bilimsel katkı sağlanacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yörük Çalıştayı’nda üniversitelerden bilimsel katkı sağlanacak

Aydın’da 7 ayrı üniversite tarafından 5 Aralık’ta gerçekleşen ‘Yörük Çalıştayı’nın hazırlıkları tamamlandı. Çalıştaya 8 ayrı ülkeden bilim insanları katılacak. Çalıştayın sonunda ise hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde dört oturumda eş zamanlı sunum ve ardından sonuç raporunu hazırlama aşamalarıyla gerçekleştirilecek Yörük Çalıştayı'na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenlerinin yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesinden bilimsel katkı sağlanacağı belirtildi.

5 Aralık 2024 Yörük Çalıştayı Danışma Kurulu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin bilim insanlarından oluştuğu belirtildi. Bilim Heyetinde aynı üniversitelerin haricinde çok sayıda üniversitenin yanı sıra Azerbaycan, Hindistan, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Özbekistan, Ukrayna gibi ülkelerin akademisyenlerinin de yer alacağı duyuruldu.

Yörük Çalıştayı’nda üniversitelerden bilimsel katkı sağlanacak

Çalıştay sunumlarının Konar- Göçer; Çoban; Kıl Çadır, Harar ve Bozlak isimlerini taşıyan salonlarda gerçekleştirileceği hemen sonrasında bir sonuç raporunun hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Sinema Anabilim Dalı Başkanı, Ulusal ve Uluslararası Projeler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'un başkanlığını üstleneceği Yörük Çalıştayı'nda Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca Konar Göçer Salonu; Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas Çoban Salonu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ Kıl Çadır ve Harar Salonu; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Ses Sanatçısı Prof. Dr. Pınar Altıok Gürel de Bozla Salonu oturumlarını yöneteceği bilgisi verildi.

Yörük Çalıştayı’nda üniversitelerden bilimsel katkı sağlanacak

Yörük Çalıştayının Arşiv ve tarih bilimi temsilciliğini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karazeybek üstleneceği duyuruldu.

Yörük Çalıştayı’nda üniversitelerden bilimsel katkı sağlanacak

Yörük Çalıştayı’nda üniversitelerden bilimsel katkı sağlanacak

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