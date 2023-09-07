Yörüngeden sektiler dünyaya yaklaşıyorlar. 3'ü uçak büyüklüğünde 5 kitle. NASA açıkladı

NASA, bugün ve yarın meteorların dünyanın yanından geçeceğini açıkladı. Meteorların 3'ünün uçak büyüklüğünde 5 kitle olduğu ifade edildi.

KAYNAK: AA
Yörüngeden sektiler dünyaya yaklaşıyorlar. 3'ü uçak büyüklüğünde 5 kitle. NASA açıkladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dünyaya yaklaşık 3'ü uçak büyüklüğünde 5 meteorun Dünya'ya yakın mesafeden geçeceğini duyurdu.

NASA açıklamasında, 6-10 Eylül tarihlerinde söz konusu 5 meteordan Dünya'ya en yakınının 1 milyon 520 bin kilometreden ve en uzağının 5 milyon 720 bin kilometreden geçeceği ancak bunların Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

AA'nın aktardığına göre açıklamada, ilk meteorun (18 metre) 2021 bugün, ikinci ve üçüncü meteorun (26 metre-8 metre) 2020 GE'nin yarın, uçak büyüklüğündeki 2023 QE8 (52 metre) ve 2023 QF6' adlı meteorların (21 metre) 10 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçeceği duyuruldu.

NASA, 2021 JA5'in 5 milyon 110 bin kilometre, 2023 QC5'nin 4 milyon 80 bin kilometre, 2020 GE'nin 5 milyon 720 bin kilometre, bu yıl keşfedilen 2023 QE8'nin 1 milyon 520 bin kilometre ve 2023 QF6'nin 2 milyon 660 bin kilometre mesafeden geçeceğini açıkladı. Dünya'ya 7,5 milyon kilometre mesafeden geçen ve 150 metreden büyük gök cisimleri tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

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