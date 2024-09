Youtube'da telif hakkı krizi büyüyor: SESAC kapıları kapattı

Cumartesi gününden bu yana Adele, Green Day, Bob Dylan, Nirvana ve R.E.M. gibi dünyaca ünlü sanatçıların şarkılarını içeren birçok YouTube videosu, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynatılamaz hale geldi. Müzikseverler, Dylan’ın unutulmaz eseri "Like A Rolling Stone"u dinlemeye çalıştıklarında, ister klasik albüm kaydı olsun isterse bir canlı performans, "Bu video SESAC içerikleri içermektedir. Ülkenizde kullanılamıyor." mesajıyla karşılaşıyorlar. Bu mesajı almadan önce bir reklam izlemek bile mümkün olabiliyor. Ancak, bu sanatçıların tüm videoları engellenmiş değil; bazıları hala izlenebilir durumda. Bu noktada, hangi videoların neden engellendiği ve bazılarının neden hala oynatılabildiği konusunda net bir açıklama yok.

YouTube’un, yaşanan bu aksaklıkla ilgili olarak basına ve sosyal medya platformlarına yaptığı açıklamalar, müzik hakları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların bir yansıması niteliğinde. Şirket, SESAC ile olan anlaşmazlık nedeniyle müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Amerika'daki kullanıcıların bu sanatçıların içeriklerine erişemediğini açıkladı. YouTube tarafından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen, süresi dolmadan önce adil bir anlaşmaya varamadık. Telif haklarını son derece ciddiye alıyoruz ve bu nedenle SESAC tarafından temsil edilen içerikler artık ABD'de YouTube'da mevcut değil. SESAC ile aktif görüşmelerimiz devam ediyor ve en kısa sürede yeni bir anlaşmaya varmayı umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

SESAC nedir? Ne işe yarar?

MÜZİK HAKLARI ANLAŞMAZLIKLARI DİJİTAL PLATFORMLARI ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR

Bu yaşanan durum, dijital platformlar ile müzik sektörü arasındaki bitmek bilmeyen telif hakkı anlaşmazlıklarının sadece bir örneği. Hatırlanacağı üzere, bu yılın başlarında Universal Music Group (UMG) ile TikTok arasında da benzer bir anlaşmazlık yaşanmıştı. UMG, Taylor Swift, Billie Eilish ve Ariana Grande gibi dünyaca ünlü sanatçıların şarkılarını, telif hakları konusunda süren müzakereler sırasında TikTok platformundan çekmişti. YouTube ve SESAC arasındaki anlaşmazlık ise, UMG ile TikTok arasındaki anlaşmazlıktan farklı bir yapıya sahip. Çünkü SESAC bir müzik şirketi değil, ASCAP ve BMI gibi, şarkı yazarları ve müzik yayıncıları adına telif ücretlerini toplamakla görevli bir hak yönetim kuruluşu.

SESAC, 35.000'den fazla sanatçı ve müzik yayıncısını temsil ettiğini belirtiyor. Bu temsil edilen sanatçılar arasında Burna Boy, George Clinton, Kenny Rogers, Kings of Leon gibi önemli isimler de yer alıyor. SESAC ile YouTube arasındaki bu çekişme, müzik platformlarının telif hakkı yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin dijital müzik tüketimi üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. YouTube gibi platformlar, devasa kullanıcı kitlelerine hizmet verirken, bir yandan da sanatçıların haklarını koruma sorumluluğuyla karşı karşıya kalıyorlar. Ancak, bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için her iki tarafın da uzlaşması gerekiyor ve bu uzlaşma her zaman kolay olmuyor.

TELİF HAKLARI VE MÜZAKERELER

Dijital müzik ve video platformları, telif hakları konusundaki düzenlemeler ve sanatçıların haklarını koruma yönündeki çabalar nedeniyle her geçen gün daha fazla zorlanıyor. YouTube’un SESAC ile yaşadığı bu anlaşmazlık, müzakerelerin sonuçlanmaması durumunda başka sanatçılar ve videoların da etkilenebileceğini gösteriyor. Şu an için yalnızca belirli videoların ve sanatçıların içerikleri erişime kapatılmış olsa da, bu durumun uzun sürmesi, platformun kullanıcıları açısından daha büyük sorunlara yol açabilir. Özellikle YouTube gibi büyük platformlar, milyonlarca içerik üreticisi ve tüketicisi arasındaki dengeyi kurarken, telif hakları konusundaki sorumluluklarını da göz ardı edemez.

Bu son gelişmeler, müzik endüstrisinin dijital dünyadaki hak taleplerinin ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu ortaya koyuyor. Sanatçılar, eserlerinden hak ettikleri telif ücretlerini alabilmek için bu tarz organizasyonlarla iş birliği yaparken, dijital platformlar da kullanıcılarına kesintisiz hizmet verebilmek için bu hak yönetim kuruluşlarıyla uzlaşma yolları arıyor. Ancak, son yıllarda yaşanan bu tür anlaşmazlıklar, müzik dünyasının dijital çağda karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor. YouTube ile SESAC arasındaki müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.