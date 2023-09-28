Yozgat’ta çizgili sırtlan görüntülendi

İHA'nın haberine göre, nesli tehlike altında olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde “kırmızı listede” yer alan çizgili sırtlan, Çekerek ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Aracı ile ilerlerken "Anadolu sırtlanı" olarak da bilinen çizgili sırtlanı gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Kırsal alanda koşan sırtlanı cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaş, büyük heyecan yaşadı. Çizgili sırtlan bir süre sonra gözden kayboldu.