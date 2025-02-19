Yozgat'ta karlı günde arabaşı çorbası keyfi

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, soğuk kış gününde Arabaşı çorbası ikram edilerek içleri ısıtıldı.

Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen ücretsiz çorba ikramı, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Yozgat'ın yöresel lezzeti olan Arabaşı çorbasını karlı havada içenler, ikramdan memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, etkinliğe katılarak vatandaşlara çorba dağıttı ve "Arabaşı bizim Yozgat'ımızın özeli. Kış günlerinin de vazgeçilmez yemeği, şifa kaynağı. Milli Eğitim Müdürümüz ve Turizm Otelcilik Lisesi'ndeki arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza geçmişten bugüne gelen yöresel güzelliklerimizi aktarmak üzere böyle bir hazırlık yaptılar. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Arabaşı günleri Yozgat'ımız açısından özellikli günler. Diğer illerdeki hemşehri dernekleri, vakıflarımız sürekli olarak kış aylarında yöresel kültürümüzü yaşatmak üzere bu etkinlikleri yapıyorlar. Bizler de bugün ilimiz merkezinde bu güzelliğimizi insanımızla paylaşmak istedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çorbayı içen vatandaşlardan Ulaş Utku Ünalan ise, "Soğuk kış günlerinde böyle bir ikram yapmaları çok güzel olmuş. Okullar da tatil, arkadaşımla dışarı çıktık. İkramı gördük yiyoruz, teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Arabaşı Çorbası, özellikle Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'ne ait geleneksel bir yemektir. Bu çorba, soğuk kış günlerinde sıklıkla tercih edilen, et ve un karıştırılarak yapılan geleneksel bir yemektir. Adını, "arabaşı" olarak bilinen, sıcak çorbanın üzerine dökülen ince unlu hamur karışımından alır. Bu hamur, çorbanın yanında sunulur ve yemeği daha doyurucu hale getirir.