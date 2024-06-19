Yozgat'ta kene ilk canını aldı

Kaynak: İHA
Yozgat'ta kene ilk canını aldı

Yozgat'ta keneden yılın ilk ölümü gerçekleştiği bildirildi.

Yozgat'ta talihsiz bir olay yaşandı; bir vatandaş, vücuduna yapışan bir kene sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) yakalanarak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Karaalikaçağı köyünde yaşayan M.G. (41), hayvanlarını otlatırken vücuduna kene yapıştığını fark etti.

Keneyi çıkardıktan sonra ateş, halsizlik ve bulantı gibi belirtilerle Akdağmadeni İlçe Devlet Hastanesi'ne başvuran M.G., ilk müdahale sonrası taburcu edildi.

Ancak şikayetleri artınca Yozgat Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne, ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi ve burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.M.G., tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

M.G.'nin cenazesi, öğle namazını müteakiben köyünde defnedilecek.

Yozgat'ta 2024 yılında, vücuduna kene yapışan ve bunu çıkarttırmak için sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı 1480 iken, bu üzücü olay kene kaynaklı ilk ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.

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