YSK Başkanından seçim açıklaması

Yener, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu heyeti ile yapılan görüşmelerin ardından, seçimlerin Türkiye demokrasisi için hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Ayrıca, 2019’da iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak bu sefer alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

Yener, oy sayım ve döküm işlemlerinin ramazan ayı içinde de aralıksız devam edeceğini ve sandık görevlilerinin ihtiyaçlarının siyasi partiler tarafından karşılanacağını vurguladı.

Seçim sürecinin son aşamalarında olduklarını ve vatandaşların oylarını kullanmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

“HAZIRIZ”

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecine ilişkin çalışmaların ne durumda olduğuna dair soru üzerine Yener, "31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu il ve ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını yapmış ve şu an itibariyle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazır vaziyetteyiz." dedi.