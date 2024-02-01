YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2024 / 00:01

T.C. YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/322 Esas

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.25/01/2024

Sıra KöyAda-ParselGeçici İrtifak Alanı (M²) Daimi İrtifak Alanı (M²) Dosya Esas

1-Akocak Köyü 172 ada 25 parsel 110,21 117,92 2023/322

2-Beşatlı Köyü 216 ada 7parsel 51,38 45,33 2023/325

3-Salkımlı Köyü 127 ada 4 parsel 241,89 616,03 2023/326

4-Suüstü Köyü 125ada 17 parsel 185,33 53,02 2023/327

5-Beşatlı Köyü 176 ada 3 parsel 67,56 118,54 2023/328

6-Beşatlı Köyü 175 ada 13 parsel 31,33 208,46 2023/329

7-Beşatlı Köyü 175 ada 7 parsel 50,68 129,18 2023/330

8-Beşatlı Köyü 176 ada 4 parsel 259,95 672,13 2023/331

9-Beşatlı Köyü 176 ada7parsel 219,57 675,52 2023/332

10-Beşatlı Köyü 176 ada 49 parsel 0 39,51 2023/333

11-Beşatlı Köyü 176 ada50 parsel 331,18 922,01 2023/334

12-Beşatlı Köyü 176 ada 51parsel 274,2 729,67 2023/335

13-Beşatlı Köyü 176 ada 52parsel 318,44 849,91 2023/336

14-Beşatlı Köyü 176 ada 53parsel 456,32 1283 2023/337

15-Beşatlı Köyü 176 ada 54parsel 96,49 249,01 2023/338

16-Beşatlı Köyü 176 ada 55parsel 86,57 86,21 2023/339

17-Beşatlı Köyü 176 ada 57parsel 136,78 727,78 2023/340

18-Beşatlı Köyü 176 ada 58 parsel 354,06 597,57 2023/341

19-Salkımlı Köyü 110 ada 15 parsel 89,13 187,38 2023/342

20-İnanlı Köyü 101 ada 1 parsel 2554,48 7618,95 2023/343

21-Salkımlı Köyü 110 ada1parsel 651,54 1697,87 2023/344

22-Salkımlı Köyü 110 ada 12 parsel 549,55 1491,95 2023/345

23-Salkımlı Köyü 110 ada 14 parsel 847,14 2281,2 2023/346

24-Beşatlı Köyü 175 ada 8parsel 24,82 71,86 2023/347