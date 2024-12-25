Yumurta çalan yılana akılalmaz ceza. Yurdum insanı bunu da yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mardin'de bir kümese giren yılan kuluçkaya yatan tavukların yumurtasını yedi. Kümese giren kadın yumurtaların eksildiğini fark etti. Kümesi sürekli kontrol eden kadın, yılanla karşılaştı. Bir deliğe giren yılanı kuyruğundan bağlayan kadın kaçmasını engelledi.

Mardin'de bir kadın kuluçka dönemindeki tavuk için kümese bıraktıkları yumurtaları yiyen yılanı iple bağladı. İlginç olay Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşandı.

yilannnnnnn.jpg

H.A. isimli kadın kuluçka dönemindeki tavuk için topladığı yumurtaları kümese bıraktı. Daha sonra tekrar kümese giden H.A., yumurtaların eksildiğini fark etti. Ara ara yumurtaları kontrol etmek için kümese giden H.A. yılanı fark etti.

111111.jpg

Yılanın duvardaki bir deliğin içine girdiğini gördü. Cesur kadın delikteki yılanı kuyruğundan tutup çıkartmak istedi.

aw357254-01.jpg

H.A. yılanı çıkartamayınca kuyruk kısmından bir iple bağladı. Bir süre sonra iplerinden kurtulamayan yılan delikten çıktı. Ailenin yılana ne yaptığı ise öğrenilemedi.

aw357254-02.jpg

Son Haberler
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: Onlarca ölü var
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: Onlarca ölü var
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor
Hastanedeki son görüntüsü herkesi üzmüştü! Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme
Hastanedeki son görüntüsü herkesi üzmüştü! Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Aliyev'den uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Erzurum'da tarihi taş ambarlarda yangın çıktı
Erzurum'da tarihi taş ambarlarda yangın çıktı