Yumurta çalan yılana akılalmaz ceza. Yurdum insanı bunu da yaptı

Mardin'de bir kadın kuluçka dönemindeki tavuk için kümese bıraktıkları yumurtaları yiyen yılanı iple bağladı. İlginç olay Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşandı.

H.A. isimli kadın kuluçka dönemindeki tavuk için topladığı yumurtaları kümese bıraktı. Daha sonra tekrar kümese giden H.A., yumurtaların eksildiğini fark etti. Ara ara yumurtaları kontrol etmek için kümese giden H.A. yılanı fark etti.

Yılanın duvardaki bir deliğin içine girdiğini gördü. Cesur kadın delikteki yılanı kuyruğundan tutup çıkartmak istedi.

H.A. yılanı çıkartamayınca kuyruk kısmından bir iple bağladı. Bir süre sonra iplerinden kurtulamayan yılan delikten çıktı. Ailenin yılana ne yaptığı ise öğrenilemedi.