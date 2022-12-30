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Akar TSK komuta kademesiyle Gökçeada’ya gitti. Zaten bizim olan adaya çıktı

Yunan Genelkurmay Başkanı Floros’un dün uluslararası hukuka aykırı olarak yerleşerek işgal ettiği Keçi Adası’nda arkasına Bodrum kıyılarını alıp fotoğraf çektirmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Gökçeada’ya gitti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:00
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Yunan Bakan Floros’un Bodrum kıyılarını arkasına alarak poz vermesinin ardından Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Gökçeada'ya çıktı

Akar TSK komuta kademesiyle Gökçeada’ya gitti. Zaten bizim olan adaya çıktı
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretini sürdürerek dün uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na giderek Türkiye’ye meydan okumuştu.

Flores’in tahrik ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Gökçeada Kaymakamlığı'na geçti.

Gökçeada Havalimanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Gökçeada Kaymakamlığı'na geçti.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretini sürdürmüştü. Floros dün de uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na giderek Türkiye’ye meydan okudu. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi.

Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tetikte ve hazırlıklıyız” ifadesini de kullandı. Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında… Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor.

TAHRİKTE İKİNCİ GÜN

Floros önceki gün de 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti. Yunan komutan ayrıca Girit'in güneyinde yer alan ve “egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmeyen ada, adacık ve kayalıklar (EGAYDAAK)” kapsamında olan Büyük Gavda Adası'na da gitmişti.

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tarık
30.12.2022 16:53
balkan savaşında osmanlı komutanları arasında gruplaşmalar vardı. bu yüzden tüm balkanlar kaybedildi. türk askerler esir düştü. askerin arasına siyaset girerse cephede işi zor.  
 
rıza
30.12.2022 16:49
ülke her yönden çökmüş. gökçeada zaten bizim. bu neyin algısı.  
 
Mahir ŞEKİ
30.12.2022 16:43
'Milli' Savunma Bakanımızın, Türk adasına 'Tüm Komuta Kademesiyle' çıkartma yapması, 'Çok Sert(?!)' bir karşılık olmuş .. İnşallah Yunanlılar savaş sebebi saymazlar :-))  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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