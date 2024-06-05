Yunan televizyonu tesadüfen hırsızlık anını yakaladı: Mülteci kolyeyi böyle çaldı

Yunanistan Atina'nın sakin plajlarından birinde, denize girmek için hazırlanan yaşlı bir kadının, bir hırsızın hedefi olduğu anlar, bir televizyon kanalının canlı yayın kameralarına yansıdı. Hırsızlık anı, kameralar tarafından tesadüfen kaydedilirken, hırsızın kadının boynundaki haç figürlü kolyeyi çaldığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Ayrıca, Yunan kadının kolyesini çalan kişinin bir mülteci olduğu iddia edildi. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Olayın gerçekleştiği plajın yakınlarında canlı yayın hazırlıkları yapan ekip, bu beklenmedik durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.