Yunan'ı Afyon'a gömen Taarruz planı ortaya çıktı

Büyük Taarruz için Mustafa Kemal Paşa, bir plan yapar ancak silah arkadaşları bunun çok tehlikeli bir kumar olduğunu söyleyerek onu uyarır.

Peki Mustafa Kemal Paşa, askeri dehasını gösteren ve Büyük Taarruz’u kazanarak 30 Ağustos’u bir Zafer Bayramı’na çevirmemizi sağlayan o tehlikeli plan neydi?

MERİÇ KÖYATASI’NIN DEDESİNİN SANDIĞINDAN ÇIKTI

İşte ünlü gazeteci Meriç Köyatası'nın başöğretmen olan dedesinin arşivinden çıkan 26 Ağustos Büyük Taarruz planı. Plan, alınan riski de, Atatürk'ün dehasını da ortaya koyuyor.

Plana göre, Yunan kuvvetlerinin merkez yapma niyetindeki Afyon civarının düşürülmesi gerekir; dolayısıyla burası vurulacaktır.

Bu plan, Türk kurmay heyetini ve Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarını endişelendirir. Yunan kuvvetlerinin en güçlü olduğu yerde onları vurmaya çalışmanın tehlikeli bir kumar olduğunu söylerler.

Yakup Şevki Paşa buna karşı çıkar ve tarihe geçecek şu sözleri söyler:

“Karşımda General Digenis var. Bize saldırdığı takdirde Ankara’ya kadar elini kolunu sallaya sallaya gider. Biz Afyon’a gidelim derken, Digenis Ankara’ya girer.”

Yunan komutanlarının ve askerlerinin akıllarını başarılı bir şekilde okuyan Mustafa Kemal Paşa, politik olarak bölünmüş bu kuvvetleri bozguna uğratmak için büyük bir gizlilik içinde hareket edileceğini söyler.

Asker birlikleri gündüz saklamayı, gece de hareket ettirmeyi planlayan Mustafa Kemal, uyarılara rağmen kimsenin sözünü dinlemez ve şunları söyler:

“Bütün mesuliyet bana ait, millete karşı ben sorumluyum.”

Cephede olan Atatürk, Anadolu’nun dış dünya ile bütün telgraf bağlantılarının kesilmesini emreder. Henüz cephede savaş başlamadan önce Mustafa Kemal istihbarat savaşını başlatır.

Ve Mustafa Kemal’in kusursuz askeri dehasıyla Büyük Taarruz kazanılır.

MERİÇ KÖYATASI’NIN DEDESİ SAİT KÖYATASI

Birinci Dünya Savaşı bitiminde imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ardından Yunan kuvvetleri tarafından 25 Temmuz 1920’de işgal edilen Edirne, 30 Ağustos Meydan Savaşı ve 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu ile işgal kuvvetlerinin püskürtülmesinden sonra toplanan Mudanya Mütarekesi gereği 25 Kasım 1922 tarihinde TBMM kuvvetlerince teslim alındı.

İstiklal Savaşı Gazisi ve Edirne’de Başöğretmen Büyükbabam rahmetli Sait Köyatası, (Siyah at sırtında) Edirne’nin kurtuluş günü törenlerinde.